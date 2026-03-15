Trump Advierte a la OTAN de "un Futuro Muy Malo" si no Apoya en el Estrecho de Ormuz Contra Irán

En medio del conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, el presidente Donald Trump escaló este domingo la presión sobre sus aliados al advertir que la OTAN podría pagar un precio político alto si no responde al llamado de Washington para reabrir el estrecho de Ormuz, el corredor por el que transita una quinta parte del petróleo y el gas natura licuado del mundo.

La advertencia llegó en una entrevista con el Financial Times, donde Trump fue directo sobre las consecuencias de la pasividad aliada.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", declaró el mandatario.

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Cuando la respuesta aliada llegó fría, Trump sacó a relucir Ucrania

La presión de Trump no surgió en el vacío. Un día antes, el sábado 14 de marzo, el presidente había pedido públicamente a varios países —China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros— que enviaran buques de guerra a la zona para mantener el paso "abierto y seguro". La respuesta fue tibia.

Ante ese silencio, Trump recurrió a un argumento conocido: el apoyo que Washington brindó a Europa durante la guerra en Ucrania. En la misma entrevista con el FT, señaló que Estados Unidos no estaba obligado a ayudar en ese conflicto —ubicado "a miles de kilómetros" de su territorio— y sin embargo lo hizo. Ahora, dijo, llegó la hora de que los aliados demuestren que la relación es recíproca.

"He dicho que estaríamos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros. Y no estoy seguro de que estén ahí", advirtió.

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En Truth Social: Trump acusa a Irán de usar inteligencia artificial para fabricar victorias falsas

Mientras escalaba la presión diplomática, Trump también publicó en su red social Truth Social un extenso mensaje en el que cuestionó la veracidad de las imágenes que circulan sobre el conflicto.

El mandatario sostuvo que Irán utiliza inteligencia artificial para crear escenas falsas de ataques exitosos contra buques y aviones estadounidenses, con el objetivo de proyectar fortaleza militar ante su propio desgaste.

En el mismo mensaje, Trump negó que el portaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido atacado y aseguró que los cinco aviones de reabastecimiento que, según algunos medios, fueron derribados siguen operativos, con excepción de uno que próximamente regresará al servicio.

El presidente también aprovechó para arremeter contra lo que llamó la "prensa radical de izquierda" y expresó su respaldo al escrutinio que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones realiza sobre las licencias de medios que, a su juicio, difunden información falsa.

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El petróleo de China, la palanca que Trump quiere activar

Más allá de Europa, Trump también apuntó directamente a Pekín. Según el presidente, China obtiene el 90% de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, lo que convierte al gigante asiático en uno de los países con mayor interés en que el paso permanezca abierto.

La visita de Trump a China, prevista para finales de marzo y que sería la primera a Pekín de su segundo mandato, podría retrasarse si Pekín no muestra gestos concretos antes de ese encuentro con el presidente Xi Jinping, según indicó el propio mandatario.

La capacidad militar de Irán: Destruida en papel, peligrosa en los hechos

El contexto operativo complica el panorama que Trump intenta vender como una victoria consumada. Si bien el presidente afirmó haber destruido el 100% de la capacidad militar iraní, en su propio mensaje del sábado reconoció que Teherán conserva capacidad suficiente para obstaculizar el tráfico marítimo con medios simples.

"Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún lugar a lo largo de esta vía navegable, por muy derrotados que estén", escribió en Truth Social.

Los ataques iraníes, desatados en respuesta a la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, han paralizado prácticamente el tráfico en el estrecho. En su punto más angosto, el paso mide apenas 54 kilómetros de ancho, lo que lo hace especialmente vulnerable a cualquier tipo de interferencia.

¿Por qué Ormuz es una arteria que el mundo no puede perder?

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el mar de Omán y es el único paso marítimo hacia las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y la propia Irán. El cierre o la interrupción del tráfico en ese corredor impacta de forma directa los precios globales del crudo, como ya comenzó a reflejarse desde que se agudizó el conflicto.

Trump adelantó el viernes que la Marina de Estados Unidos comenzaría "muy pronto" a escoltar petroleros a través del estrecho, una medida que busca disuadir nuevos ataques iraníes mientras se resuelve la crisis diplomática con sus aliados.

Con información de EFE.

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