FGR Vincula a Proceso a Una Persona que Fue Detenida con Más de 700 Mil Dólares Americanos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de Carlos 'N', por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que fuera detenido con más de 700 mil dólares americanos.

De acuerdo con la investigación, trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México a través de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), al realizar recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Morelos, en Culiacán, Sinaloa, detuvieron a Carlos 'N' y aseguraron en el vehículo en el que viajaba, 706 mil 600 dólares americanos, de los que no pudo comprobar su procedencia lícita.

El hoy imputado y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, el cual después de integrar la investigación, presentó el caso a la autoridad competente, para obtener la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva justificada, y cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.

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