Morena, PT y PVEM Firman Acuerdo Para Respaldar el Plan B de Reforma Electoral de Sheinbaum

Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron este domingo un acuerdo para respaldar el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, apenas cuatro días después de que la Cámara de Diputados rechazara la primera versión de la iniciativa.

La reunión tuvo lugar en la Secretaría de Gobernación, donde los coordinadores del bloque oficialista sellaron el pacto que garantiza el respaldo legislativo a la segunda propuesta de reforma, que Sheinbaum enviaría al Congreso el lunes 16 de marzo.

Video: Monreal Anuncia Acuerdo con PT y PVEM para Respaldar Reforma Electoral de Sheinbaum.

Cuando el oficialismo tuvo que cerrar filas

El acuerdo llega después de una semana convulsa para el bloque gubernamental. El miércoles 11 de marzo, la Cámara de Diputados desechó la primera iniciativa de reforma electoral con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum presentó el Plan B: una versión reformulada centrada en reducir los privilegios de los congresos locales y municipios, y en fortalecer la consulta popular, con una recuperación estimada de 4 mil millones de pesos que, según la mandataria, permanecerían en estados y municipios, no en el gobierno federal.

Lo que Monreal anunció al salir de Gobernación

Fue Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien dio la noticia a su salida de la reunión. "La reunión para lograr la firma de los acuerdos entre las tres fuerzas políticas, Morena, PT y Verde, lo hemos logrado", declaró el legislador ante medios de comunicación.

Video: Sheinbaum Presentará el Lunes su Plan B de Reforma Electoral: ¿Cuáles Son las Propuestas?

Monreal subrayó que en la negociación pesó más el interés del país que el de cualquier grupo en particular, al señalar que en el proceso se impuso "el interés nacional por encima del interés particular o de intereses de grupos". El legislador también anticipó que la votación en el Congreso podría llevarse a cabo entre el lunes y el martes de la semana entrante.

Un plan que llega sin modificaciones

Según lo informado por Monreal, el Plan B que avalaron los tres partidos no incorpora cambios sustanciales respecto a lo que la presidenta presentó el 12 de marzo. La firma del acuerdo representa, en esencia, la confirmación del alineamiento legislativo del bloque afín al gobierno para sacar adelante la propuesta en su segunda oportunidad en el pleno.

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CT