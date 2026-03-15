Metrobús Choca Contra Auto en la Colonia Centro en la Alcaldía Cuauhtémoc

La tarde de este domingo 15 de marzo se registró un choque entre una unidad del sistema Metrobús Ciudad de México y un automóvil particular en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada corresponde al número económico 5056. Tras el impacto con el vehículo particular, se realizó el descenso de los pasajeros como medida preventiva mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de la Ciudad de México, quienes realizaron la revisión de las personas que viajaban en el transporte público para determinar si alguna presentaba lesiones derivadas del percance.

Revisan a pasajeros tras percance

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas gravemente heridas. Personal de emergencia brindó atención preventiva a los usuarios y verificó el estado de salud de los ocupantes tanto del Metrobús como del automóvil involucrado.

En la zona también se desplegaron elementos de seguridad para apoyar en las labores de atención al incidente y facilitar las maniobras necesarias para el retiro de los vehículos. Durante varios minutos se realizaron trabajos de evaluación de daños y de verificación de las condiciones de la unidad del transporte público.

Autoridades indicaron que continuarán las revisiones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, el servicio en la zona fue supervisado para garantizar la seguridad de los usuarios.

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