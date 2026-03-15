Tormenta Invernal y 600 Vuelos Cancelados: Así es el Temporal que Azota a Estados Unidos

Un sistema de clima severo cubre este domingo, 15 de marzo de 2026, gran parte de Estados Unidos, combinando nevadas intensas en el Alto Medio Oeste, vientos dañinos en las Llanuras y graves inundaciones en Hawái.

Para el lunes, la amenaza se desplaza hacia el este: meteorólogos advierten que tornados y vientos fuertes podrían golpear los estados del Atlántico medio, incluida Washington, D.C.

Más de 600 vuelos cancelados: el caos que dejó la nieve en Minneapolis

El impacto más visible de la tormenta se registró en Minnesota y Wisconsin, donde más de 30 centímetros de nieve cayeron en algunas zonas hasta la mañana del domingo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades de transporte emitieron advertencias por condiciones peligrosas en carreteras de esos estados y también en Michigan, con baja visibilidad y calzadas cubiertas de nieve que empeorarían a lo largo del día.

A major winter storm will bring a swath of heavy snowfall, strong winds, blizzard conditions and freezing rain to the Northern Plains into the Great Lakes region. Severe storms capable of producing widespread damaging winds, tornadoes, and some large hail may impact the Mid-south… pic.twitter.com/Tm1E0g4BSm — National Weather Service (@NWS) March 15, 2026

El Aeropuerto Internacional Minneapolis–Saint Paul acumuló más de 600 vuelos cancelados, según el sitio de rastreo FlightAware. Decenas de operaciones adicionales que pasaban por Detroit también fueron suspendidas.

Las acumulaciones más altas se esperan en el centro de Wisconsin y la Península Superior de Michigan, con hasta 61 centímetros de nieve y totales puntuales aún mayores. Ciudades como Chicago y Milwaukee, aunque con menor acumulación, también enfrentarán complicaciones para los viajeros.

Hawái bajo agua y tormentas eléctricas en el centro-sur

Mientras el Medio Oeste lidiaba con la nieve, Hawái seguía afectado este domingo por graves inundaciones. En paralelo, algunas zonas del centro-sur del país se preparaban para tormentas eléctricas hacia el final del día, un sistema que los meteorólogos anticipan que avanzará hacia el este durante la noche.

Special Marine Warning including the Big Island Windward Waters, Big Island Leeward Waters and Big Island Southeast Waters until 8:00 AM HST pic.twitter.com/gKzgZRTIj2 — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) March 15, 2026

El lunes en la mira: tornados amenazan la costa este y Washington, D.C.

Tyler Roys, meteorólogo principal de AccuWeather, explicó en una entrevista el alcance del sistema que se aproxima.

"Van a afectar la mitad oriental de Estados Unidos", señaló Roys, quien subrayó que la amenaza se extiende más allá del riesgo directo para vidas y propiedades.

"Ya sean ráfagas de viento de una línea de turbonada, una ventisca o nieve, o simplemente viento por la tormenta, estamos hablando de varios aeropuertos importantes que se verán afectados", advirtió el especialista.

Los estados del Atlántico medio figuran como los más expuestos para el lunes, con Washington, D.C. entre las zonas con mayor riesgo de tornados y vientos destructivos.

Con información de AP.

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