Tren que Transportaba Granos se Descarrila en Culiacán, Sinaloa: Vagones Quedan Volcados

Un tren carguero que transportaba granos se descarriló la mañana de este domingo 15 de marzo en las inmediaciones de la estación del ferrocarril, en la colonia Centro Sinaloa, en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió minutos después de las 10:00 de la mañana, cuando se recibió un llamado al número de emergencias 911 alertando sobre un accidente ferroviario.

El percance se registró a la altura del túnel o paso deprimido de la glorieta Cuauhtémoc, conocida popularmente como “La Canasta”.

De manera preliminar se informó que entre tres y cuatro vagones se salieron de las vías, y al menos tres de ellos quedaron volcados sobre uno de sus costados.

Noticia relacionada: Aseguran Casi 2 Mil Cartuchos y Chaleco Táctico en Copala, Concordia, Sinaloa

Derrame de la carga tras el accidente

A consecuencia del descarrilamiento, se registró derrame del grano que transportaba el tren, el cual tenía como destino el norte del país.

Minutos después del reporte, elementos de los tres niveles de gobierno acudieron al lugar para atender el percance y realizar las labores correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas, mientras que las autoridades continúan con la evaluación de los daños y las causas del accidente.

Historias recomendadas:

APG