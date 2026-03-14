Aseguran Armas de Fuego y Municiones en Revisión en Penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa

Durante una revisión realizada este sábado en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, autoridades localizaron y aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos, lo que vuelve a evidenciar la presencia de armamento dentro del centro penitenciario.

El operativo fue llevado a cabo por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y custodios penitenciarios, con apoyo de personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad en la periferia del penal mientras se desarrollaban las inspecciones.

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Decomisan armas cortas y municiones

Durante la revisión, las autoridades aseguraron dos armas cortas, una calibre .40 y otra calibre 9 milímetros, además de cinco cargadores y 75 cartuchos de distintos calibres.

Asimismo, en el interior del penal fueron localizados dos cargadores para teléfono celular y siete puntas, considerados objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia.

Las autoridades informaron que la revisión concluyó sin incidentes dentro del penal.

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