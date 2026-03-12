Buscan a Dos Adolescentes y Una Mujer Reportadas como Desaparecidas en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió tres fichas de búsqueda para localizar a dos adolescentes y una mujer adulta reportadas como desaparecidas en distintos puntos de Culiacán. Las alertas fueron activadas después de que familiares informaran que no tienen conocimiento sobre su paradero desde el pasado 11 de marzo, por lo que se iniciaron los protocolos correspondientes para su localización.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las acciones se realizaron a través de los mecanismos oficiales de búsqueda. En este caso se activaron dos fichas de la Alerta Amber Sinaloa y una del Protocolo Alba del Estado de Sinaloa, herramientas utilizadas para atender reportes de desaparición y solicitar el apoyo de la ciudadanía para obtener información que ayude a ubicar a las personas.

Las autoridades informaron que las tres personas fueron vistas por última vez el 11 de marzo en diferentes puntos de la ciudad, por lo que se difundieron sus datos e información básica a través de los canales oficiales de búsqueda. Estas acciones forman parte de los procedimientos que se activan cuando familiares presentan una denuncia por desaparición.

Emiten fichas de búsqueda para localizar a tres personas en Sinaloa.

Una de las fichas emitidas corresponde al Protocolo Alba, mediante el cual se busca a Jesús Yesenia Pérez Astorga, de 36 años de edad. Según el reporte oficial, la mujer fue vista por última vez en un domicilio ubicado en la localidad de El Diez, perteneciente al municipio de Culiacán.

En el mismo sector también se activó una alerta para localizar a la adolescente Kenia Rosalina Martínez Pérez, de 15 años. De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, la menor fue vista por última vez el mismo 11 de marzo en un domicilio ubicado en la localidad de El Diez.

La tercera ficha corresponde a Jade Isabel Contreras Hernández, también de 15 años de edad. En su caso, el reporte indica que salió de su domicilio en la colonia Las Vegas, en Culiacán, el 11 de marzo, y desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

Por esta razón, solicitó a la ciudadanía comunicarse con las autoridades en caso de contar con información que pueda contribuir a su localización, mientras continúan las labores de búsqueda y seguimiento de los casos.

Historias recomendadas:

RCP