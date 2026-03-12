Perro es Rescatado en Estado de Desnutrición en Domicilio de Ensenada

Un perro en estado de desnutrición y presuntamente víctima de maltrato animal fue asegurado en un domicilio de la colonia Ejido Ruiz Cortines, en Ensenada, tras un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado de Baja California. La intervención se llevó a cabo después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima que alertaba sobre las condiciones en las que se encontraba el animal dentro de la vivienda.

De acuerdo con la información disponible, la acción de las autoridades se realizó como parte de un procedimiento de investigación relacionado con el posible maltrato del canino. Tras recibir el reporte ciudadano, personal de la Fiscalía inició las diligencias necesarias que permitieron llevar a cabo el cateo en el domicilio señalado dentro de la colonia mencionada.

Rescatan a perro con signos de desnutrición en vivienda de Ensenada.

Durante la intervención en el inmueble, los agentes localizaron a un perro de raza criolla que presentaba signos de desnutrición. El animal fue identificado como de color café con rayas negras y, según lo reportado, se encontraba en condiciones que motivaron su aseguramiento por parte de las autoridades que participaron en el operativo.

Una vez confirmado el estado del animal, las autoridades procedieron a retirarlo del lugar para garantizar su resguardo y atención. El aseguramiento se realizó como parte de las acciones derivadas de la denuncia recibida y del procedimiento de revisión efectuado durante el cateo en la vivienda.

Posteriormente, el perro fue trasladado a una asociación civil dedicada al rescate y cuidado de animales. En este espacio se le brinda atención médica y cuidados especializados con el objetivo de mejorar su estado de salud después de las condiciones en las que fue encontrado.

Mientras el canino permanece bajo resguardo y tratamiento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con el caso. Estas indagatorias buscan determinar las circunstancias en las que el animal se encontraba dentro del domicilio y establecer posibles responsabilidades.

Información de Diego Robles | N+

