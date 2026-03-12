Arrestan a Hombre por Presuntamente Intentar Obligar a Menor a Subir a su Carro en Tijuana

Un hombre fue asegurado por agentes de la Policía Municipal de Tijuana luego de ser señalado por el presunto intento de privación de la libertad de una menor en las inmediaciones de un plantel educativo ubicado en la colonia Mariano Matamoros, en el municipio de Tijuana.

La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia preventiva, cuando una mujer solicitó apoyo a los oficiales tras identificar al sujeto que momentos antes habría intimidado a su hija.

De acuerdo con el reporte, la madre se encontraba esperando a su hija a la salida de la escuela cuando la menor llegó visiblemente alterada, informándole que un hombre a bordo de un vehículo Chevrolet Colorado color gris le había cerrado el paso.

La joven relató que el conductor bajó la ventana del automóvil, comenzó a gritarle e intimidarla e intentó obligarla a subir al vehículo, por lo que decidió correr para pedir ayuda a su madre.

Asimismo, la menor indicó que no era la primera ocasión en que el individuo intentaba acercarse a ella de esa manera, situación que generó mayor preocupación.

Hombre fue asegurado tras señalamiento directo

La madre señaló directamente al hombre, quien aún se encontraba a bordo del vehículo en el lugar, por lo que los oficiales procedieron a intervenirlo.

El conductor fue identificado como Jesús Caleb “N”, de 42 años, quien fue asegurado y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente mediante Informe Policial Homologado (IPH) con detenido, para que se lleven a cabo las investigaciones y se determine su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reiteró que la denuncia oportuna de la ciudadanía es fundamental para prevenir situaciones que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes, especialmente en entornos escolares.

Entre las recomendaciones emitidas destacan evitar que los estudiantes caminen solos por zonas poco transitadas, trasladarse en grupo, mantener comunicación constante entre padres e hijos y no aceptar transporte de personas desconocidas.

Asimismo, se exhortó a reportar cualquier situación sospechosa al 911, mediante la aplicación Botón de Emergencia o Botón Morado, o directamente con una autoridad cercana.

