Suspenden Fiesta Clandestina con 30 Menores en Fraccionamiento de Tijuana; Cobraban Entrada

Personal de la Dirección de Inspección y Verificación de Tijuana suspendió una fiesta clandestina que se realizaba en un domicilio de la colonia Tecnológico, en Tijuana, luego de atender un reporte ciudadano que alertaba sobre la realización de un evento donde presuntamente se permitía el ingreso de menores de edad y el consumo de bebidas alcohólicas. La intervención ocurrió el 11 de marzo tras la denuncia que señalaba actividades irregulares en una vivienda ubicada sobre la calle I. T. R. Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada por el titular de la dependencia, José Antonio Olivas Heredia, el operativo se llevó a cabo después de que vecinos reportaran que en el domicilio se estaba organizando una reunión en la que presuntamente se cobraba una cuota de acceso de 350 pesos por persona para poder ingresar.

Al llegar al inmueble señalado, los inspectores realizaron una revisión inicial del lugar con el objetivo de confirmar la información recibida a través del reporte ciudadano. Durante la intervención se observó la presencia de varios jóvenes en el sitio, tanto dentro como fuera de la vivienda, por lo que se procedió a realizar la verificación correspondiente.

Suspenden fiesta en fraccionamiento de Tijuana por presencia de 30 menores.

En el interior del domicilio se detectó la presencia de aproximadamente 30 menores de edad, mientras que en el exterior se encontraban alrededor de 100 jóvenes más que esperaban para ingresar al evento. La intervención de los inspectores evitó que estas personas lograran entrar al inmueble donde se desarrollaba la fiesta.

Durante la inspección, las autoridades solicitaron a los asistentes que acreditaran su mayoría de edad; sin embargo, según lo informado, no pudieron comprobarla. Esta situación formó parte de los elementos considerados por las autoridades para determinar la suspensión de la actividad que se realizaba en el domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, los organizadores del evento aceptaron de manera voluntaria la suspensión de la fiesta y permitieron el acceso del personal de inspección al interior del inmueble para confirmar que la actividad quedara completamente finalizada.

Por otra parte, integrantes del comité de seguridad del fraccionamiento señalaron que no tenían conocimiento previo sobre la realización de la reunión en el domicilio. También expresaron inconformidad debido a que se trataba de un evento sin los permisos correspondientes, en el que además supuestamente se cobraba el acceso y se reportaba el consumo de bebidas alcohólicas dentro del lugar.

