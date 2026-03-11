¿Cómo Fue la Detención de “La Tía” Acusada de la Desaparición de 11 Jóvenes en Tijuana?

Una madre buscadora vivió un momento de tensión e incertidumbre durante una jornada de búsqueda realizada en la colonia Los Valles, en la zona este de Tijuana, luego de que una mujer identificada como María de Luz “N”, alias “La Tía”, le asegurara conocer a su hijo, quien se encuentra desaparecido desde septiembre de 2025. El encuentro ocurrió mientras integrantes del colectivo Buscando a Tolano realizaban actividades de localización y difusión de fichas en la zona.

De acuerdo con el colectivo, la jornada consistía en recorridos y colocación de volantes con información de personas desaparecidas cuando algunos vecinos del área les indicaron que una mujer del lugar presuntamente tenía información sobre varios de los jóvenes que no han sido localizados. Los residentes señalaron que la persona conocida como “La Tía” o “La Abuela” se encontraba en su domicilio en ese momento.

Detienen a “La Tía”, mujer acusada de privar de la libertad a jóvenes en Tijuana.

Tras recibir el aviso, las madres buscadoras acudieron a una privada donde, según la información proporcionada por los vecinos, se ubicaba la vivienda de la mujer señalada. Al llegar al lugar, confirmaron que efectivamente se encontraba afuera de su casa y era la misma mujer que mencionó conocer al hijo de una de las madres, lo que generó un momento de confrontación verbal y de exigencia de respuestas por parte de quienes buscaban información sobre el paradero de sus familiares.

Bárbara Martínez, líder del colectivo, explicó que decidieron acercarse después de que los habitantes de la zona les insistieran en que esa persona podría estar relacionada con las desapariciones registradas en el área. Según su testimonio, las madres buscadoras actuaron de inmediato para intentar obtener información que pudiera ayudar en la localización de los jóvenes.

Durante el encuentro, las buscadoras solicitaron la intervención de las autoridades para que se realizara la detención de la mujer. Sin embargo, señalaron que en un primer momento la petición fue rechazada bajo el argumento de que no contaban con los elementos necesarios para proceder con su arresto en ese instante.

La mujer contaba con una orden de aprehensión activa por presunta desaparición forzada.

De acuerdo con las integrantes del colectivo, la mujer contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de desaparición forzada de personas. Las buscadoras afirmaron que previamente se les había informado que la Fiscalía había acudido al domicilio sin lograr localizarla y que incluso se creía que podría haber abandonado el estado.

Tras insistir ante las autoridades, elementos de la Fuerza Estatal lograron obtener la orden correspondiente y procedieron con la detención de la mujer en la colonia Los Valles. El arresto se llevó a cabo en el mismo sector donde las madres buscadoras realizaban las actividades de búsqueda y difusión.

Posteriormente, integrantes del colectivo señalaron que, después de la detención, personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California no recabó sus declaraciones, lo que generó preocupación entre las buscadoras. Expresaron que temen que la carpeta de investigación no cuente con todos los elementos necesarios y manifestaron temor ante posibles represalias.

Supuestamente estaría relacionada con la desaparición de 11 jóvenes en Tijuana.

Según el colectivo, la mujer detenida presuntamente podría estar relacionada con la desaparición de al menos 11 jóvenes que fueron vistos por última vez en la zona de Los Valles y en el fraccionamiento Homex de Tijuana.

De acuerdo con la información que manejan, cuatro de ellos permanecen desaparecidos desde el 2 de octubre de 2025 y otros dos desde septiembre del mismo año. Mientras continúan las investigaciones, una de las madres afectadas reiteró que su principal demanda es obtener justicia y conocer el paradero de su hijo.

