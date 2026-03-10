Activan Pesquisas para Brayan Téllez y Jesús Gómez, Adolescentes Desaparecidos en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió pesquisas para localizar a dos adolescentes reportados como desaparecidos en el municipio de Ensenada, por lo que solicita el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero.

Se trata de Brayan Martín Téllez Rodríguez, de 17 años, y Jesús Arturo Gómez Núñez, de 16 años, quienes fueron vistos por última vez en distintos puntos de la ciudad.

Buscan a Brayan Martín Téllez Rodríguez

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, Brayan Martín Téllez Rodríguez, de 17 años, fue visto por última vez el 9 de marzo de 2026 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Volver a Nacer, ubicado en la colonia Popular 89, en Ensenada.

El adolescente es de complexión delgada, tez blanca, cabello ondulado color negro y ojos color café oscuro. Como seña particular usa brackets.

Además, tiene un tatuaje en la mano derecha de un ojo color azul dentro de una pirámide. El día de su desaparición vestía camisa blanca, pantalón de mezclilla azul oscuro y cachucha negra.

Emiten pesquisa para localizar a Jesús Arturo Gómez Núñez

La Fiscalía también activó una pesquisa para localizar a Jesús Arturo Gómez Núñez, de 16 años, quien fue visto por última vez el 8 de marzo de 2026, al salir de su domicilio en la colonia Piedras Negras, en la ciudad de Ensenada.

El menor mide 1.87 metros de estatura, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio color castaño oscuro y ojos color café claro.

Como señas particulares, presenta una cicatriz en el abdomen derivada de una cirugía, usa lentes y tiene perforaciones en las orejas. Al momento de su desaparición vestía sudadera negra con capucha, pantalón azul marino tipo Dickies y tenis negros.

Solicitan apoyo de la ciudadanía

La Fiscalía General del Estado pidió a la población que en caso de contar con información que ayude a localizarlos, se comuniquen a la línea de emergencias 911 o de manera anónima al 089.

También se encuentra disponible el número de la Fiscalía en Ensenada (646) 152 25 00, extensiones 2559 y 2560 para recibir cualquier dato que contribuya a su localización.

