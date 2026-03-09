Conductora Pierde el Control de su Auto y Choca Contra Tienda de Abarrotes en Tijuana

Una conductora perdió el control de su vehículo y se impactó contra una tienda de abarrotes la mañana del 9 de marzo en la colonia Mariano Matamoros, en Tijuana. El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana sobre la avenida Javier Mina, donde el automóvil terminó colisionando contra la estructura del establecimiento, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer que conducía el vehículo habría perdido el control mientras circulaba por dicha vialidad, lo que provocó que se desviara de su trayectoria hasta impactarse directamente contra la tienda de abarrotes ubicada a un costado de la avenida. Tras el choque, personas que se encontraban cerca del lugar alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

La escena del accidente llamó la atención de vecinos y transeúntes que transitaban por la zona durante las primeras horas del día. El vehículo quedó incrustado en el frente del negocio tras el impacto, lo que generó daños materiales en el establecimiento y obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

La mujer resultó con varias lesiones tras el choque contra la tienda de abarrotes.

A raíz del accidente, la mujer resultó con algunas lesiones, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. El traslado se realizó después de que personal de emergencia evaluara su estado de salud en el sitio del incidente.

A pesar de la magnitud del impacto contra el establecimiento, dentro del negocio no se encontraban personas al momento del choque. Esta situación evitó que hubiera más lesionados en el lugar, ya que el vehículo terminó colisionando directamente contra la tienda.

Historias recomendadas:

Información de Carolina Vázquez | N+

RCP