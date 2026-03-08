Detienen a Sacerdote por Lavado de Dinero; Lo Acusan de Visitar Club de Desnudistas en Tijuana

Fue detenido el sacerdote Emmanuel Shaleta acusado de malversación de fondos y lavado de dinero.

La Oficina del Sheriff de San Diego detalló que la detención fue hace unos días.

De acuerdo con medios locales, el Vaticano investigaba al obispo por dichos delitos y también por un historial de visitas a un club de desnudistas en Tijuana, Baja California, en México.

¿Por qué detuvieron a sacerdote Emmanuel Shaleta?

Se informó que el sacerdote Emmanuel Shaleta fue arrestado el 5 de marzo pasado en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir de Estados Unidos.

Autoridades indicaron que el sacerdote Emmanuel Shaleta fue trasladado a la cárcel Central de San Diego y se encuentra aprehendido aunque puede pagar una fianza de 125 mil dólares para enfrentar el proceso en libertad.

Según The Pillar reportó que Shaleta era indagado desde julio de 2025 y estaba a cargo del arzobispo de Los Ángeles, José Gómez.

El sacerdote Shaleta fue seguido por un investigador privado, exagente del FBI, desde San Diego hasta Tijuana, donde dejaba su vehículo en el estacionamiento del Hong

Kong Club, esto de acuerdo con el reportaje del medio católico.

A decir de la investigación, el sacerdote viajaba varias veces por semana al club hasta que fue cuestionado al respecto y modificó sus visitas a unas veces por mes. También es señalado por un posible fraude financiero que ascendería a casi 18 millones de pesos, es decir, un millón de dólares, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

