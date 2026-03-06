Vinculan a Proceso a Expolicía por Presunta Desaparición Forzada de su Esposa en Mexicali

Un juez de control vinculó a proceso al ex agente de la Policía Municipal, Enrique “N”, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de su esposa, Karen Denisse, y ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.



La audiencia se llevó a cabo luego de que la Fiscalía presentara los elementos de investigación relacionados con el caso ocurrido en 2022, el cual generó indignación por las circunstancias en que fue localizada la víctima.

Caso ocurrió en 2022 tras reporte de desaparición

Karen Denisse, de 27 años y madre de cuatro hijos, fue reportada como desaparecida el 3 de mayo de 2022. De acuerdo con los reportes, la última vez que fue vista fue el 30 de abril de ese mismo año, cuando salió de su domicilio en la colonia Ampliación El Refugio, en el municipio de Mexicali.

Días después, el 1 de mayo, su cuerpo fue localizado calcinado en un canal agrícola del ejido Heriberto Jara. La identificación de la víctima se logró mediante pruebas de ADN comparadas con el perfil genético de sus hijos.

Investigación apunta al esposo como presunto responsable

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la necropsia determinó que la causa de muerte fue una herida punzocortante penetrante en cuello y tórax. Posteriormente, el cuerpo habría sido incendiado con la intención de ocultar el crimen.

Las autoridades señalaron que el propio esposo fue quien denunció inicialmente la desaparición, mientras presuntamente ocultaba su responsabilidad en los hechos.

Con la vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, el expediente entra formalmente a su primera etapa judicial, luego de permanecer varios años en fase de investigación.

Las autoridades continuarán con el desarrollo del proceso para determinar la responsabilidad del imputado en este caso.

