Museo de 31 Minutos Llega al CECUT de Tijuana: Fechas, Horarios y Costos de Entrada

El Centro Cultural Tijuana (Cecut) albergará la exposición “Museo 31”, una muestra dedicada al popular programa infantil chileno 31 Minutos, la cual ha recorrido distintos recintos culturales de México tras su éxito en Chile.

La exhibición es presentada por el Museo Franz Mayer en colaboración con la productora chilena Aplapac, y busca acercar al público al universo del noticiero ficticio que marcó a toda una generación con su humor y sátira.

Exposición revive el universo del programa "31 Minutos"

La muestra permitirá a los visitantes recorrer distintos espacios inspirados en el programa, con una exposición dividida en 10 núcleos temáticos que incluyen títeres originales, escenografías y material inédito relacionado con conciertos, giras y presentaciones teatrales.

Entre los elementos que podrán observarse se encuentran réplicas de los sets del noticiero y contenido detrás de cámaras que muestra el proceso creativo de personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana Tufillo.

La exposición ya se presentó con gran aceptación en el Centro Cultural La Moneda, en Chile, así como en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y en el Parque Fundidora de Monterrey, por lo que ahora llegará al noroeste del país para acercarse al público de la región fronteriza.

La experiencia está recomendada para visitantes a partir de los tres años de edad, con acceso gratuito para niñas y niños menores de seis años.

Fechas, horarios y costo de boletos

La exposición se podrá visitar de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, con último acceso a las 17:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana (CECUT), ubicado en Paseo de los Héroes.

El costo de entrada será de 190 pesos de martes a viernes y 220 pesos sábados y domingos, además de tarifas reducidas para estudiantes, docentes y adultos mayores con credencial vigente.

La preventa de boletos ya se encuentra disponible a través del sitio web del Museo Franz Mayer.

