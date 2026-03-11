Mujer con Orden Judicial por Desaparición Forzada es Detenida en Tijuana

Una mujer que contaba con una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada de persona cometida por particulares fue detenida por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) durante un operativo realizado en el municipio de Tijuana.

La detención ocurrió mientras los oficiales realizaban patrullajes preventivos en la colonia Los Valles, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se registró alrededor de las 12:50 horas sobre la avenida Del René, donde los agentes observaron a una mujer que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades policiales.

Ante esta situación, los elementos descendieron de la unidad para realizar una entrevista preventiva, durante la cual la mujer se identificó como Ma. de la Luz “N”, de 50 años, originaria de Huetamo, Michoacán.

Confirmaron orden de aprehensión vigente

Tras verificar sus datos en el sistema C5 de Baja California, los oficiales confirmaron que la mujer contaba con un mandamiento judicial activo y ejecutable por el delito de desaparición forzada.

La orden de aprehensión corresponde al Número Único de Caso 02-04-2025-31988 y a la Causa Penal 10103/2025, emitida el 19 de diciembre de 2025.

Una vez confirmada la orden judicial, los agentes procedieron a informarle el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos constitucionales.

Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición del Área de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que continuará con el proceso legal correspondiente.

Durante el operativo se contó con el apoyo en seguridad perimetral y traslado de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como de personal de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal.

