Detienen a Joven de 17 Años Armado en Colonia Los Laureles de Tijuana

Un menor de edad fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Tijuana luego de que presuntamente portara un arma de fuego en la colonia Los Laureles, tras un reporte ciudadano realizado a la línea de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando la central de radio alertó a los oficiales sobre la presencia de una persona armada en dicha zona.

Menor intentó huir al notar presencia policial

Al arribar al lugar, los agentes realizaron un recorrido de búsqueda con base en las características proporcionadas en el reporte, logrando ubicar a un individuo que coincidía con la descripción: camiseta gris de manga corta y pantalón deportivo del mismo color.

Al notar la presencia de la patrulla, el joven intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado metros más adelante por los elementos policiales.

Durante la intervención, el menor se identificó como Yojan Javier “N”, de 17 años.

Tras realizar una revisión precautoria, los agentes localizaron un arma de fuego calibre .40 abastecida con 10 cartuchos útiles, la cual el adolescente llevaba fajada a la altura de la cintura.

Por este motivo, el menor fue asegurado, se le informaron sus derechos constitucionales y posteriormente fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación legal.

Autoridades llaman a reforzar comunicación familiar

Ante este caso, la Secretaría de Seguridad hizo un llamado a madres, padres y tutores a mantener comunicación cercana con sus hijas e hijos, así como a estar atentos a posibles conductas de riesgo que puedan involucrarlos en actividades ilícitas.

