Alertan Sobre Venta de Boletos VIP Falsos para Conciertos del Carnaval de Ensenada 2026

Autoridades municipales de Ensenada alertaron a la población sobre páginas y personas en redes sociales que están ofreciendo boletos VIP falsos para los conciertos que se presentarán en el escenario principal del Carnaval de Ensenada 2026.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la ciudadanía para no realizar pagos ni depósitos por supuestos accesos preferenciales.

¿Se venden boletos para los conciertos del carnaval?

El gobierno municipal aclaró que los conciertos programados en el escenario principal del carnaval son completamente gratuitos, por lo que no existe venta de boletos ni áreas VIP para ingresar a los espectáculos.

Por ello, advirtieron que cualquier publicación o persona que ofrezca accesos exclusivos o boletos para estas presentaciones podría tratarse de un intento de fraude.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier página, perfil o persona que promueva la venta de estos supuestos boletos, con el objetivo de evitar que más personas sean víctimas de engaños.

¿Cuándo inicia el Carnaval de Ensenada 2026?

De acuerdo con la información oficial, el Carnaval de Ensenada 2026 dará inicio este jueves con la tradicional quema del mal humor, programada a las 21:00 horas, evento que marca el arranque de las festividades en el puerto.

La cartelera artística del escenario principal contempla para el jueves a La Parranda Tour; el viernes a Alicia Villarreal; el sábado a Paty Cantú; el domingo a Banda MS; el lunes a Miguel y Miguel, Lorenzo de Monteclaro y Raúl Hernández, integrante de Los Tigres del Norte; y el martes, en el cierre de la fiesta, a Yuridia.

Durante los días del carnaval se espera la realización de diversas actividades culturales, artísticas y musicales, que cada año reúnen a miles de asistentes.

