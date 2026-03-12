Rescatan Lechuza Lesionada en San Antonio de los Buenos, Tijuana; Fue Atacada por Perros

Una lechuza que presentaba lesiones en el área del pico fue rescatada por agentes de la Policía Municipal, luego de que ciudadanos solicitaran apoyo tras encontrar al ave herida en la delegación San Antonio de los Buenos.

De acuerdo con el reporte, el ejemplar presuntamente habría sido agredido por perros durante la noche, lo que le provocó las lesiones.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia, cuando ciudadanos interceptaron a los agentes para informar que habían localizado al ave lesionada.

La persona reportante señaló que intervino para auxiliar a la lechuza y evitar que continuara en riesgo, mientras solicitaba la intervención de las autoridades.

Lechuza fue entregada a PROFEPA para su atención

Tras resguardar al animal, los oficiales trasladaron a la lechuza a la delegación San Antonio de los Buenos, donde posteriormente fue entregado a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

La dependencia se encargará de brindarle atención médica veterinaria, con el objetivo de lograr su recuperación y posteriormente reintegrarla a su hábitat natural.

Autoridades señalaron que este tipo de acciones resalta la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad, especialmente para la protección de la fauna silvestre en la región.

