Hallan Tres Cuerpos con Huellas de Violencia en Distintos Puntos de Mexicali

La mañana de este jueves 12 de marzo se registró el hallazgo de tres cuerpos en distintos puntos de Mexicali, todos con aparentes huellas de violencia, lo que generó movilización de corporaciones de seguridad en varias zonas del municipio. Los reportes se realizaron en diferentes momentos de la mañana y fueron atendidos por autoridades que iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Localizan tres cuerpos con huellas de violencia en diferentes puntos de Mexicali.

El primer reporte ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana en la colonia Xochicali, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre una persona que se encontraba tirada en la vía pública. El hallazgo fue reportado específicamente en la intersección de la avenida Texcoco y avenida Acolman, lugar al que acudieron elementos de seguridad para verificar la situación.

Al llegar al sitio, policías municipales confirmaron que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales y que presentaba aparentes huellas de violencia. Tras confirmar el hallazgo, el área fue acordonada mientras se notificaba a las autoridades correspondientes para que iniciaran los trabajos de investigación.

A este hecho se sumaron otros dos hallazgos reportados en carreteras de la región, lo que amplió la movilización de autoridades durante la mañana. Uno de los casos se registró sobre la carretera a San Felipe, a la altura del kilómetro 91, donde fue localizado otro cuerpo abandonado a la orilla de la vialidad.

El tercer hallazgo ocurrió sobre la carretera Cerro Prieto, en dirección a Tijuana, cerca de la colonia Progreso. En ese punto, autoridades también localizaron otro cuerpo sin vida, por lo que se procedió a realizar el acordonamiento del área para permitir el trabajo de los peritos.

Las autoridades continúan investigando para dar con los responsables.

En estos dos últimos casos, la información disponible aún se encontraba en desarrollo mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes en cada uno de los sitios donde fueron localizados los cuerpos. Los procedimientos incluyeron el resguardo de las zonas y la recopilación de indicios que puedan contribuir a las investigaciones.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Baja California se hicieron cargo de los tres hechos y continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hallazgos. Se espera que en las próximas horas se pueda dar a conocer información sobre la identidad de las víctimas y otros detalles relacionados con los casos.

Información de Kitzia Flores | N+

RCP