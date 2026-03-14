Ataque con Artefactos Explosivos Deja un Muerto y un Herido en Culiacán

Un ataque de drones con artefactos explosivos en Arroyo Grande, Culiacán , provocó la movilización de elementos de varias corporaciones de Seguridad, dónde una persona falleció y una más está herida.

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Los hechos ocurrieron la tarde-noche del viernes donde se llegó el reporte de un ataque de drones que arrojaron artefactos explosivos contra una cabaña en un poblado en un camino que lleva a Tamazula, Durango.

Tras el ataque, vecinos de la zona de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo los primeros en llegar policías municipales y personal del Ejército, quienes implementaron un operativo en la zona para resguardar el área.

A los pocos minutos., paramédicos llegaron a la zona, quienes brindaron atención médica a personas que habían resultado lesionadas por las explosiones, pero desafortunadamente, una de las personas afectadas, ya no contaba con signos vitales.

De igual manera, se informó que otra persona más también resultó lesionada, por lo que fue estabilizada y trasladada a un hospital en la zona para que recibiera atención médica.

Por un par de horas, los elementos de varias corporaciones de seguridad realizaron recorridos por la zona con la finalidad de resguardar el área y buscar a los agresores, pero desafortunadamente no se ha tenido resultados positivo.

Hasta el momento ninguna autoridad de Culiacán o de la zona ha dado algún comunicado respecto a estos ataques ni ha informado el estado de salud sobre la persona herida.

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