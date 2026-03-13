Renuncia Secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), confirmó la salida de Óscar Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En la conferencia mañanera de hoy, 13 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Shienbaum, dijo que se trata de “un cambio importante que tenía que darse”.

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¿Quién es Óscar Rentería Schazarino?

Óscar Rentería Schazarino es originario de Villahermosa, Tabasco.

Es un General de Brigada Diplomado de Estado Mayor.

Se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa desde el 21 de diciembre de 2024 al 12 de marzo de 2026.

Fue comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, Michoacán.

Tiene casi 40 años en la Defensa Nacional.



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Con información de N+.