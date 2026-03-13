Colima, Entre Disputa de Grupos Locales Como ‘Los Mezcales’: Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que en Colima existe disputa entre grupos criminales locales; además, dijo que por la localización del puerto de Manzanillo, el estado es clave en el trasiego de droga.

En la conferencia mañanera de hoy, 13 de marzo de 2026, que se realizó en Manzanillo, el secretario García Harfuch dijo que 'Los Mezcales' es uno de los grupos locales que se disputan el territorio en Colima.

Cuestionado sobre si el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se están disputando el control en Colima, el funcionario respondió que “ha habido disputas entre grupos muy locales, 'Los Mezcales', etcétera, y principalmente ha sido entre grupos locales”.

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RMT