Colima, Estado Prioritario para el Gobierno de México: García Harfuch; Homicidios Bajan 25%

El Gobierno de México dio hoy, 13 de marzo de 2026, un informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Colima, donde los homicidios dolosos bajaron 25%, de septiembre de 2024 a febrero de este año.

En la conferencia mañanera de este viernes, que se realizó en Manzanillo, Colima, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que “Colima es una entidad prioritaria para el Gobierno de México, por ello, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se fortaleció la presencia operativa del Gabinete de Seguridad”.

La seguridad en Colima se reforzó con más de 4,400 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, más de 2,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, más de 2,000 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló el funcionario.

Inversión histórica en Colima

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que Colima recibirá una inversión histórica de 10,000 millones de pesos, para obras de infraestructura como agua y caminos.

Estrategia Nacional de Seguridad en Colima

El secretario García Harfuch dio los siguientes resultados en materia de seguridad, en Colima, de septiembre de 2024 al 10 de marzo de 2026:

2,790 personas detenidas por delitos de alto impacto

4.5 toneladas de droga decomisadas

García Harfuch destacó la detención de 6 personas en el municipio de Villa de Álvarez, entre ellas Yair ’N’, presunto líder de la célula delictiva, y el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, producto del intercambio de información con Estados Unidos.

El secretario detalló que Yair ’N’ cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde ya había sido detenido, y agregó que actualmente tiene una orden de aprehensión en Chicago, Illinois.

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Informe de Incidencia Delictiva en Colima

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio el informe de incidencia delictiva en Colima, con corte a febrero de 2026, con los siguientes resultados:

Delito de homicidio doloso bajó entre 2024 y 2025.

En los últimos 18 meses, los homicidios dolosos disminuyeron 25%.

Los delitos de alto impacto cayeron 27%, de septiembre de 2024 a febrero de 2026.

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RMT