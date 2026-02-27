Colima Continúa Siendo el Estado Más Violento del País

El miércoles 25 de febrero, fueron localizados restos humanos en una bolsa, cerca del Ayuntamiento de Manzanillo, en la noche fueron incendiadas cinco motocicletas en un estacionamiento sobre el Bulevar Miguel de la Madrid y en la capital Colima, una combi fue quemada en la colonia Rancho Blanco.

La madrugada del martes 24 de febrero, se reportó el incendio en un edificio de la colonia Fátima en la capital, presuntamente provocado.

El lunes 23 de febrero fueron retirados 37 vehículos incendiados por grupos criminales y la remoción de escombros de 5 comercios, tras los ataques registrados por la captura y muerte de ‘El Mencho’, el domingo.

Inseguridad No Cede Terreno en Colima: Sigue Siendo el Estado Más Violento de México

Entidad más violenta

Aunque en 2025 los asesinatos disminuyeron, no fue suficiente para dejar de ser la entidad más violenta del país.

En las últimas semanas en esa entidad se reportó la desaparición el 12 de febrero de Jorge Bladimir, hijo del excandidato a la gubernatura, Jorge Luis Preciado.

El 31 de enero, el asesinato de la tía y prima del secretario de Educación federal, Mario Delgado.

El 9 de diciembre de 2025 se detuvo a tres policías estatales quienes presuntamente habrían participado en un ataque contra el subsecretario de Seguridad, Heriberto Morentin.

Y el 2 de septiembre de 2025 se registró el ataque contra una panadería en la ciudad de Colima, donde murieron 6 trabajadores.

