Ataque Armado Deja Saldo Un Muerto y Dos Mujeres Lesionadas en Culiacán Hoy 14 de Marzo

Un ataque a balazos se reportó durante la tarde de este sábado 14 de marzo, Según información recabada ocurrió en el interior de un domicilio de la colonia CNOP, al sur de la ciudad de Culiacán, este hecho violento dejó como saldo un hombre sin vida y dos mujeres gravemente lesionadas.

De acuerdo con la información de los primeros reportes, el atentado tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Mina del Realito, esquina con la avenida 22 de Diciembre, en dicho sector de Culiacán.

Presuntamente, sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban reunidas dentro del inmueble. Cabe señalar que esta misma vivienda ya había sido atacada a tiros por un grupo armado el año pasado, aunque en aquella ocasión no se reportaron personas lesionadas.

Paramédicos trasladan a lesionadas bajo un fuerte operativo de seguridad

Durante el ataque, un hombre perdió la vida en el interior del domicilio, mientras que dos mujeres resultaron gravemente heridas, ambas fueron auxiliadas minutos después por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes las trasladaron a un hospital bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Elementos de las corporaciones policíacas acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes para iniciar las investigaciones.

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas: