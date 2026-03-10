Localizan Dos Cuerpos y Una Osamenta Humana en Rancho Abandonado de Culiacán

Dos hombres asesinados a balazos y una osamenta humana fueron localizados la mañana de este martes 10 de marzo en un rancho abandonado ubicado en las inmediaciones del poblado El Guasimal, en la sindicatura de Imala, al oriente de Culiacán. El hallazgo ocurrió durante recorridos realizados en la zona, lo que generó la movilización de autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes y asegurar el área donde fueron encontrados los restos.

El descubrimiento fue reportado por integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, quienes se encontraban realizando labores de búsqueda en ese sector. Tras ubicar los restos humanos, dieron aviso a las autoridades para que se llevaran a cabo las diligencias oficiales y la recolección de indicios en el lugar.

Después del reporte, al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, así como personal de la Secretaría de Marina y peritos especializados, quienes comenzaron con la inspección del área. Durante las primeras revisiones localizaron un inmueble abandonado que presentaba impactos de arma de fuego en su estructura.

¿Qué localizaron en el rancho abandonado en Culiacán?

En los alrededores de la vivienda también se encontraron diversas prendas de vestir que estaban dispersas tanto en el exterior como en el interior del inmueble. Los indicios fueron documentados por los peritos mientras se realizaban los trabajos de procesamiento de la escena para determinar qué pudo haber ocurrido en ese lugar.

Durante la inspección en el rancho, las autoridades detectaron una camioneta completamente calcinada en el patio trasero del inmueble. El vehículo presentaba además daños provocados por disparos de arma de fuego, por lo que también fue incluido dentro de los indicios analizados en la investigación.

A unos metros del inmueble, dentro de un corral destinado para ganado, fueron localizados los dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. Las víctimas presentaban impactos de bala y hasta el momento permanecen sin identificar, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que participaron en las diligencias.

En el mismo sector también fueron encontrados restos óseos humanos cerca de una prenda de tipo camuflada, lo que llevó a presumir que podrían corresponder a un hombre. Tras concluir las diligencias en el lugar, los dos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios necesarios para su identificación y para avanzar en las investigaciones del caso.

