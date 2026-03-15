“Vamos a Seguir Apoyando al Pueblo de Cuba”, Dice Sheinbaum Tras Llamado de AMLO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una gira en Compostela, Nayarit para encabezar un evento del programa Pensión Mujeres Bienestar, se refirió al llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar al pueblo de Cuba.

Durante su intervención, la mandataria explicó que el exmandatario publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó su preocupación por la situación que atraviesa la isla.

“El día de ayer el expresidente, que ahora está en retiro, escribió en sus redes sociales que se siente muy herido por lo que le pasa al pueblo de Cuba. Señaló que ese país enfrenta un bloqueo por parte de Estados Unidos y otros países, lo que impide la llegada de diversos productos. Además, recientemente se establecieron nuevas restricciones para que no llegue petróleo, lo que ha generado dificultades para la población”, comentó.

Sheinbaum señaló que, ante ese contexto, el Gobierno de México decidió continuar enviando ayuda.

“Es un pueblo hermano, cercano a nosotros, y decidimos que, aun cuando era difícil enviar petróleo, seguiríamos brindando apoyo”, afirmó.

Asimismo, explicó que López Obrador hizo un llamado a la solidaridad del pueblo mexicano para respaldar al pueblo cubano mediante aportaciones voluntarias.

“Por eso él llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba, junto con otras personas que desde hace tiempo han impulsado esta iniciativa para depositar en una cuenta especial. Ahí está para que todas y todos la conozcan”, dijo.

La presidenta agregó que, tras ese mensaje, surgieron críticas de algunos sectores.

“Dijo eso y hagan de cuenta que la oposición, los adversarios, se volvieron locos. Dijeron: ‘¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’ Eso habla de la grandeza del corazón y se basa en la grandeza del corazón de las mexicanas y los mexicanos”, expresó.

Reiteró que México continuará brindando apoyo. “Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el Gobierno, y quien quiera apoyar, que apoye”, concluyó.

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