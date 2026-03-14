Sheinbaum Aclara Accidente de su Ojo tras Acto público en Ixtlán del Río
N+
La presidenta recorrió la terminal aérea de Tepic en obras de ampliación y modernización; aseguró estar bien tras incidente en el que accidentalmente le picaron el ojo en Ixtlán del Río.
COMPARTE:
Sale la presidenta del aeropuerto de Tepic, Nayarit, donde supervisó de manera privada las obras de ampliación y modernización de la terminal aérea.
Al salir, en entrevista con algunos medios, habló sobre el ojo que le picaron en el evento de Ixtlán del Río, dijo estar bien:
“Me siento muy bien, no hay ningún problema, más bien fue a la hora de entregarme un folder, sin querer me picaron el ojo y ya ven que cuando pasa eso en el momento empieza a llorar y así, pero estoy muy bien".
¿Ya tuvo la oportunidad de que la revisaran? "No, estoy bien, no hizo falta porque ya no me duele, sin ningún problema”.
Historias recomendadas:
Mexicanos en EUA Son Muy Solidarios: Sheinbaum; "Nos Caracterizamos por Ese Valor"
Morena, PT y PVEM en el Senado Respaldan el Plan B de Sheinbaum