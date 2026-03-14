Inicio Nacional Sheinbaum Aclara Accidente de su Ojo tras Acto público en Ixtlán del Río

Sheinbaum Aclara Accidente de su Ojo tras Acto público en Ixtlán del Río

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La presidenta recorrió la terminal aérea de Tepic en obras de ampliación y modernización; aseguró estar bien tras incidente en el que accidentalmente le picaron el ojo en Ixtlán del Río.

Claudia Sheinbaum dice que está bien luego de incidente con su ojo

Presidenta habla sobre incidente con su ojo en Ixtlán. Foto: Cuartoscuro

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Sale la presidenta del aeropuerto de Tepic, Nayarit, donde supervisó de manera privada las obras de ampliación y modernización de la terminal aérea. 

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Al salir, en entrevista con algunos medios, habló sobre el ojo que le picaron en el evento de Ixtlán del Río, dijo estar bien:

Me siento muy bien, no hay ningún problema, más bien fue a la hora de entregarme un folder, sin querer me picaron el ojo y ya ven que cuando pasa eso en el momento empieza a llorar y así, pero estoy muy bien".

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¿Ya tuvo la oportunidad de que la revisaran? "No, estoy bien, no hizo falta porque ya no me duele, sin ningún problema”.

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