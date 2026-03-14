Sheinbaum Aclara Accidente de su Ojo tras Acto público en Ixtlán del Río

Sale la presidenta del aeropuerto de Tepic, Nayarit, donde supervisó de manera privada las obras de ampliación y modernización de la terminal aérea.

Sheinbaum Presentará el Lunes su Plan B de Reforma Electoral: ¿Cuáles Son las Propuestas?

Al salir, en entrevista con algunos medios, habló sobre el ojo que le picaron en el evento de Ixtlán del Río, dijo estar bien:

“Me siento muy bien, no hay ningún problema, más bien fue a la hora de entregarme un folder, sin querer me picaron el ojo y ya ven que cuando pasa eso en el momento empieza a llorar y así, pero estoy muy bien".

Sheinbaum Anuncia Acuerdo para Mantener el Precio de la Gasolina: ¿En Cuánto Quedará?

¿Ya tuvo la oportunidad de que la revisaran? "No, estoy bien, no hizo falta porque ya no me duele, sin ningún problema”.

Historias recomendadas:

Mexicanos en EUA Son Muy Solidarios: Sheinbaum; "Nos Caracterizamos por Ese Valor"

Morena, PT y PVEM en el Senado Respaldan el Plan B de Sheinbaum