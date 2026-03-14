Morena, PT y PVEM en el Senado Respaldan el Plan B de Sheinbaum

Senadores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestaron su respaldo al denominado “Plan B” en materia electoral propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la iniciativa busca eliminar privilegios en el sistema político y redirigir recursos públicos al bienestar de la población.

A través de un posicionamiento, legisladores que integran el bloque de la llamada Cuarta Transformación afirmaron que apoyan el nuevo proyecto de reforma constitucional impulsado por la mandataria federal, el cual tiene como objetivo reducir costos que, aseguran, durante años han encarecido innecesariamente el funcionamiento del aparato político.

Los senadores señalaron que el planteamiento responde a los principios que han guiado al actual gobierno, entre ellos la austeridad republicana y la idea de que no puede existir un gobierno rico con un pueblo pobre. En ese sentido, sostuvieron que la reforma busca fortalecer una democracia más eficiente, con instituciones que respondan de manera directa a las necesidades de la ciudadanía.

De acuerdo con el posicionamiento, durante décadas el aparato gubernamental, en los niveles federal, estatal y municipa, ha operado con altos costos, por lo que consideraron necesario revisar su funcionamiento con responsabilidad y eliminar privilegios burocráticos.

"Una democracia más austera, más cercana a la gente", dicen

Asimismo, los legisladores aseguraron que la propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de las entidades federativas. Por el contrario, indicaron que los recursos que se logren ahorrar permanecerán en los estados y serán destinados a obras públicas, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población.

Los senadores oficialistas también destacaron que el llamado Plan B contempla fortalecer la participación directa de la ciudadanía mediante mecanismos como la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales.

Reiteraron que el objetivo de la reforma es avanzar hacia una democracia “más austera, más cercana a la gente y con una redistribución más justa de los recursos públicos”.

Historias recomendadas: