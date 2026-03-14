¿Hay Continegncia Ambiental y Doble No Circula CDMX-Edomex? Prevalece Mala Calidad del Aire Hoy

Tras jornadas en las que se ha activado alerta por presencia de contaminantes por encima del límite en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), los automovilistas tienen dudas de si hoy, sábado 14 de marzo 2026, regresa la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula. En N+ te contamos las restricciones que aplican en pleno fin de semana de puente.

Como te hemos informado previamente, este lunes se suspenden actividades laborales para la gran mayoría de trabajadores en México, con excepción de las personas que son solicitadas en sus centros de trabajo, bajo la obligatoriedad de recibir pago triple.

Video: Riesgos a la Salud, el Problema Detrás de las Contingencias Ambientales en el Valle de México

¿Hay contingencia ambiental hoy 14 de marzo 2026?

Hasta el momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado la contingencia ambiental para este sábado 14 de marzo 2026.

Cabe recordar que la alerta ambiental fue suspendida el pasado 11 de marzo, luego de dos días de restricciones.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 14 de marzo 2026?

Debido a que hasta este momento no se han superado los 150 ppb, el Hoy No Circula sabatino 14 de marzo aplica con normalidad hasta el momento.

Ya que es el segundo sábado del mes, estos carros tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema):

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

Holograma 1, terminación de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Placas foráneas.

Permisos vehiculares provisionales.

Nota en desarrollo