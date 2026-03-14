SMN Alerta por Ola de Calor Extrema de 15 días Consecutivos en el Centro de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante la temporada de calor de marzo a mayo de 2026 se prevén temperaturas superiores al promedio con la posibilidad de olas de calor que podrían prolongarse hasta por 15 días consecutivos en la Megalópolis.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en este periodo se esperan temperaturas máximas de hasta 3 grados Celsius por encima del promedio climatológico, especialmente en la zona norte de la región integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

El SMN detalló que durante estos meses podrían presentarse entre tres y cinco olas de calor, algunas con una intensidad de hasta 4 grados Celsius por arriba de lo normal, siendo mayo el mes en el que se concentrará el mayor número de días con temperaturas extremas.

Según el pronóstico, el comportamiento del calor en 2026 será similar al registrado en 2025, por lo que se perfila como un año cálido para la región, aunque sin alcanzar los niveles históricos de calor observados en 2024.

Alerta por Olas de Calor en la CDMX: Habrá hasta 5 Eventos con Temperaturas Extremas de Marzo a Mayo

Pronostican activación de Fase 1 de contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis recuerda que la temporada seca-caliente, a la que se conoce también como temporada de ozono en la ZMVM, se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados, con escasa humedad, radiación solar intensa y poco viento, lo que a su vez promueve una mayor formación y acumulación de ozono.

Señala que de acuerdo con los pronósticos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se estima que habrá entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase I de contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

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