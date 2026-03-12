Megapuente en Marzo 2026: ¿Quiénes Tienen 4 o 3 Días Libres? Así Será el Descanso en México

Los mexicanos se preparan para disfrutar de un nuevo fin de semana largo y acá en N+ te decimos quiénes tendrán un megapuente de 4 o 3 días libres en marzo 2026 para que sepas cómo será el descanso en México y cuáles son las fechas en las que podrás olvidarte del trabajo o escuela y relajarte.

Luego del último puente que se vivió en los meses de enero y febrero de 2026, los trabajadores mexicanos ya se alistan para tener un descanso más largo y en una nota previa ya les explicamos si les deben pagar doble o triple por trabajar en el mega puente de marzo.

¿Quiénes tienen megapuente de 4 días en marzo 2026?

Los únicos que tendrán un puente de cuatro días de descanso son los estudiantes de educación básica, es decir de preescolar, primaria y secundaria, ya que este viernes 13 de marzo se suspenden las clases debido a que se realizará el registro de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De esta manera, los alumnos de nivel básico tendrán libre el viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo, este último por ser un día de descanso obligatorio para todos los mexicanos al ser el festivo por el aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

¿Quiénes tendrán un puente de 3 días en marzo 2026?

Las personas que solo tendrán un puente de tres días son aquellos trabajadores que descansan sábado y domingo, ya que podrán juntar su descanso con el lunes 16 de marzo, día feriado oficial establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT 2026).

De igual forma, los tres días de descanso aplican para estudiantes de nivel medio superior y superior, que estudian en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el CONALEP y Colegio de Bachilleres.

De esta manera, los trabajadores y alumnos mexicanos antes mencionados solo descansarán 3 días, el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de marzo de 2026, y deberán volver a las actividades cotidianas el martes 17 de marzo.

