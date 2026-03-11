Doble Puente Escolar para Estudiantes de la SEP en Marzo 2026: Estos Días No Habrá Clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los estudiantes tendrán doble puente escolar en marzo de 2026, y para que sepas exactamente qué días no hay clases, acá te decimos las fechas en las que los niños de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de un fin de semana largo en este mes.

Por diferentes motivos, la SEP suspenderá clases en cinco días de marzo a nivel nacional, lo cual dará paso a dos mega puentes, además de que en este mes también comenzarán las vacaciones de Semana Santa 2026 para millones de alumnos de nivel básico.

De esta manera, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de diferentes días libres a lo largo del mes, por lo que es importante que los anotes en tu agenda para saber cuándo no debes llevar a tus hijos a la escuela.

Video. ¿Cuándo serán las Siguientes Vacaciones del 2026?

¿Cuándo es el doble puente escolar de la SEP en marzo 2026?

Los alumnos de nivel básico podrán gozar de dos puentes de descanso con pocos días de diferencia, ya que primero tendrán libre del 13 al 16 de marzo de 2026, y posteriormente, no tendrán clases el viernes 27 de marzo, de acuerdo con el calendario escolar SEP.

Noticia relacionada. ¿Cuándo Es la Entrega de Calificaciones SEP de Marzo 2026? Este Día Se Suspenden Clases

El primero será un megapuente de cuatro días debido a que el viernes y lunes se suspenderán las clases, esto con motivo de la realización del registro de calificaciones, lo cual se junta con el día de descanso obligatorio por el aniversario del Natalicio de Benito Juárez. De esta manera, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán regresar a sus planteles el martes 17 de marzo.

Pocos días después, la SEP suspenderá las clases el viernes 27 de marzo, debido a que se realizará la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar. De esta manera, los alumnos tendrán un último puente antes de comenzar las vacaciones de Semana Santa, las cuales inician el lunes 30 de marzo.

Es decir que los alumnos de nivel básico estarán de vacaciones desde el viernes 27 de marzo y regresarán a clases hasta el lunes 13 de abril de 2026.

¿Cuántos puentes quedan en el ciclo escolar 2026?

Además del doble puente escolar en marzo 2026 que tendrán los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el calendario SEP contempla otros cinco fines de semana largos. Estos son todos los puentes que aún quedan en el ciclo escolar:

Del 13 al 16 de marzo

Del 27 al 29 de marzo

Del 1 de mayo al 3 de mayo

Del 15 de mayo al 17 de mayo

Del 29 de mayo al 31 de mayo

Del 26 de junio al 28 de junio

Del 3 de julio al 5 de julio

