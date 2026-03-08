Inician Preinscripciones SAID Secundaria 2026: ¿Cómo Ver Escuelas Cerca de Mí? Link de Registro

Después de mucho tiempo de espera por fin inician las preinscripciones SAID para secundaria 2026 en el Estado de México y para todos los alumnos y padres de familia interesados en hacer su trámite en el Edomex, acá te decimos cómo ubicar escuelas secundarias cerca de tu ubicación y el link para hacer el registro el día que te toca, según con el calendario de las inscripciones por orden alfabético.

Desde que se anunciaron las fechas de registro SAID 2026, en una nota ya te mostramos el calendario por letras, para que sepas el día que le toca hacer la preinscripción a tu hijo, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Calendario de registro SAID 2026 para secundaria

Las preinscripciones de secundaria 2026 van a tener una duración de casi dos semanas. Durante todo ese tiempo los alumnos de escuelas públicas del Edomex que deseen hacer el trámite, deberán hacerlo durante las siguientes fechas:

Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026 : Se inscriben las letras A, B, C, D.

: Se inscriben las letras A, B, C, D. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo 2026 : Letras E, F, G, H, I.

: Letras E, F, G, H, I. Viernes 13 y lunes 16 de marzo 2026 : Letras J, K, L, M.

: Letras J, K, L, M. Martes 17 y miércoles 18 de marzo 2026 : Letras N. Ñ, O, P, Q, R.

: Letras N. Ñ, O, P, Q, R. Jueves 19 y viernes 20 de marzo 2026: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Cómo encontrar escuelas secundarias cerca de mi ubicación?

La plataforma SAID busca que las inscripciones para secundaria 2026 en el Estado de México sean fáciles y prácticas de hacer, por eso puso a disposición el siguiente enlace: https://secti.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/, para que los padres de familia ubiquen la escuela en la que desean inscribir a su hijo, ya sea por municipio, localidad, CCT (Clave de Centro de Trabajo). Para utilizar dicho link hay que seguir estos pasos:

Entra al catálogo de escuelas públicas en Edomex. Realiza la Consulta por Nivel Educativo y Municipio. Elige Primaria y el municipio donde vives. Da clic en buscar escuelas.

Link de registro a las preinscripciones SAID secundaria 2026

Para hacer la preinscripción de tu hijo, debes entrar al siguiente link: preinscripcionessipce.edomex.gob.mx/preinscripciones/calendario-captacion. Elige la modalidad que te corresponde y llena tu solicitud con los documentos que te piden:

CURP del estudiante a preinscribir.

Acta de nacimiento del estudiante.

El nombre de hasta 5 escuelas: Da clic aquí para ver el listado de instituciones participantes .

. Dirección de correo electrónico de la madre, padre o tutor que hace el trámite.

Una vez realizadas las solicitudes de las preinscripciones SAID para secundaria en el Edomex, los resultados serán publicados en el portal de Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx el próximo 31 de julio y en cada una de las escuelas participantes a partir del 3 de agosto 2026.

