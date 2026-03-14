Mexicanos en EUA Son Muy Solidarios: Sheinbaum; "Nos Caracterizamos por Ese Valor"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la importancia de la solidaridad en las y los mexicanos. No solo de aquellos que viven en el territorio nacional, sino también de aquellos que migran a Estados Unidos y siguen cuidando de su familia que se queda en sus lugares de origen.

Como parte de la inauguración del Centro Libre para las Mujeres de Nayarit, la titular del Ejecutivo federal reconoció el valor de tejer redes de apoyo entre las mujeres que día con día se enfrentan a distintas problemáticas, como la violencia familiar, problemas psicológicos o el acceso a la cultura.

"Desde aquí hacemos redes de mujeres; les llamamos tejedoras de la patria, porque las mujeres tejemos país. Nos ayudamos entre nosotras... Las mexicanas y los mexicanos somos muy solidarios y muy fraternos".

La mandataria aseveró que los jóvenes que migran a Estados Unidos siguen velando y estando atentos por el bienestar de su familia, por lo que afirmó que el valor de la solidaridad caracteriza a las y los mexicanos.

En su visita al estado de Nayarit, la presidenta recordó la importancia de las mujeres en los diferentes procesos históricos de México.

Sheinbaum Pardo hizo énfasis especial en Margarita Maza, a quien llamó la primera embajadora histórica de México, título que se hará oficial este 21 de marzo. Además, recordó que este año ya son 18 fechas en el calendario cívico en el que se conmemora a las heroínas de la patria.

Explicó que los Centros LIBRE son un espacio de encuentro para las mujeres mexicanas en el que podrán recibir asesoría jurídica, psicológica o simplemente participar en un curso, taller o club de lectura y la meta es contar con uno en cada municipio del país.

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