Evacúan a Mil 240 Mexicanos del Medio Oriente por Conflicto

El gobierno de México informó que 1,240 ciudadanos mexicanos han sido evacuados del Medio Oriente ante el recrudecimiento del conflicto en esa región, como parte de las acciones de protección y asistencia consular implementadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El titular de la cancillería, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión virtual de trabajo con los titulares de las embajadas mexicanas en distintos países del Medio Oriente para evaluar las condiciones de seguridad y dar seguimiento a la protección de las y los connacionales que residen o se encuentran en tránsito en la zona.

Durante el encuentro, se informó que la evacuación de mexicanos ha sido posible mediante rutas seguras y aprovechando la apertura gradual del espacio aéreo en varios países de la región. La mayoría de los connacionales que solicitaron asistencia eran turistas que se encontraban en Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el fortalecimiento de las medidas de seguridad continuará siendo la prioridad de la asistencia consular, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los mexicanos en la región, así como del personal que labora en las representaciones diplomáticas y de sus familias.

¿Quiénes participaron en la reunión?

Durante la reunión también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva, y la directora general de Comunicación Social, Daniela Zapata.

El canciller exhortó al personal diplomático a redoblar esfuerzos y mantener comunicación constante con las autoridades locales, en particular con las cancillerías de cada país, para continuar brindando apoyo oportuno a los mexicanos ante la situación de seguridad que se vive en la región.

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