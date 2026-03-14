Detienen a José Armando “N”, alias “Callejas”, Objetivo Prioritario del Edomex por Extorsión

Elementos de seguridad federales y estatales detuvieron en Tlaxcala a José Armando “N”, alias “Callejas”, identificado como objetivo prioritario del Estado de México y presunto integrante de una célula delictiva dedicada a diversos delitos, entre ellos extorsión.

La captura se realizó como parte del seguimiento a investigaciones iniciadas por autoridades del Estado de México tras una denuncia ciudadana. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del presunto delincuente.

De acuerdo con las autoridades, “Callejas” estaría vinculado a un grupo criminal dedicado a la extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburo, actividades ilícitas que operaban principalmente en territorio mexiquense.

Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Detienen a Juvenal "N" alias "El Padrino"

Este arresto se suma a otras acciones recientes del Gabinete de Seguridad federal en contra de integrantes de organizaciones criminales que operan en el país.

Un día antes, autoridades dieron a conocer la detención de Juvenal “N”, alias “El Padrino”, señalado como líder de una organización internacional dedicada a la trata de personas y que presuntamente mantenía operaciones en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Según los reportes oficiales, “El Padrino” cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Las autoridades federales señalaron que, con este tipo de operativos coordinados, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la integridad, la libertad y la seguridad de la población.

Historias recomendadas: