Implementarán Reglas Operativas Ante Conflicto de Taxis en AICM: Marina Adapta Predio Aledaño

La presidenta Claudia Sheinabum Pardo confió en que se resolverá el conflicto entre taxistas concesionados y de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que la Secretaría de Marina (Semar) adelantó que se implementarán reglas de operación en esa zona.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 13 de marzo de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada si no se prevén conflictos a la movilidad por el tema de los taxistas, especialmente de cara al Mundial 2026.

“No. Se va a resolver”, respondió Sheinbaum a dos días de la protesta que realizaron taxistas concesionados en las terminales 1 y 2 del AICM, en demanda de que se aplique la ley y se implementen acciones para evitar que conductores de aplicación recojan pasaje en la zona federal.

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Reglas de operación

Por su parte, el secretario de Marina-Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que hay un conflicto entre taxistas que están regulados en la zona federal del AICM y taxistas de aplicación, pero expuso que ya hay reuniones para tratar el tema.

El titular de Semar señaló que los taxis concesionados del AICM tienen mayores gastos para operar; sin embargo, refirió que los conductores de aplicación también “tienen derecho a trabajar”.

Por ello, expuso que se debe encontrar un equilibro e implementar reglas de operación:

“Tenemos que encontrar un equilibrio; ya tenemos reuniones con la asociación de taxistas concesionados, que están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de como operar con los taxis de aplicación”.

“Y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden ir hasta la terminal a recibir pasaje, pero sí se les van a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir. Pero son acuerdos que tenemos que llegar para conciliar los dos intereses”, añadió Morales Ángeles.

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Marina adapta predio para taxis de aplicación

De igual manera, al ser cuestionado sobre la probabilidad de que los taxis de aplicación recojan a pasajeros en una zona aledaña, comentó que el área se está adaptando.

“Dentro de la modernización del aeropuerto hay un predio que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, que está fuera de lo que es la zona federal, que ahora sería un espacio donde se puede, no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino es un estacionamiento de corta estancia, básicamente donde se pueden poner. Estamos adaptando el área”, expuso.

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Con información de N+.

spb