¿Dónde Puedo Pedir UBER o DiDi en el AICM? Estos son Lugares Permitidos para Tomar el Servicio

Luego de que hoy inició el operativo de la Guardia Nacional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para “inhibir la operación de servicios irregulares”, como el arribo de conductores por aplicación. Dicho operativo se dio luego de que el 11 de marzo taxistas concesionados del aeropuerto se manifestaron y bloquearon las dos terminales, para protestar por lo que consideran una competencia desleal.

La protesta que realizaron taxistas concesionados en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México derivó en un conato de riña.

En N+ te decimos paso a paso cuáles son sitios permitidos donde puedes tomar tu taxi por aplicación. Si deseas tomar Uber, DiDi u otro servicio de taxi de por aplicación, las autoridades del aeropuerto capitalino han designado una zona de abordaje para cada una de las dos terminales del Benito Juárez.

Estos son los puntos de abordaje de taxis de aplicación en la T1 del AICM

Zona para abordar taxi de aplicación en la Terminal 1 del AICM. Foto: Uber

Puntos de abordaje de transporte de personas por aplicaciones, en las dos terminales. #AICM pic.twitter.com/vzwnN8iiLl — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 13, 2024

Vuelo de Volaris o Viva Aerobus hacia la CDMX

Podrás abordar tu viaje en un taxi de aplicación sobre Circuito Interior en las inmediaciones de la estación Terminal Aérea de la línea 6 del Metro.

Estos son los puntos de abordaje de taxis de aplicación en la T2 del AICM

Zona para abordar taxi de aplicación en la Terminal 2 del AICM. Foto: Uber

Vuelo de Aeroméxico hacia la CDMX

Pide tu taxi de aplicación y deberás avanzar desde las puertas de la Terminal 2 a Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, donde hay una bahía para facilitar el ascenso de pasajeros.

Inicio de viaje de taxi de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Se debe pedir el viaje cuando se esté listo para salir

Elegir una opción de viaje que se adapte al tamaño del grupo y a la cantidad de equipaje que se lleva.

Salir por el nivel de llegadas

Salir del área de reclamo de equipaje y esperar al conductor de taxi por App junto a la acera. Allí es la espera de los usuarios para iniciar un viaje desde el AICM

Confirma tu ubicación

Ingresa la terminal y el número de puerta para que el conductor del taxi por aplicación sepa dónde encontrarte.

Así se puede encontrar un viaje con la app en el AICM

Para obtener el mayor nivel de precisión, se recomienda seguir las indicaciones paso a paso en la app después de solicitar un viaje.

En el aeropuerto AICM

Luego de aterrizar, se debe seleccionar indicaciones para el punto de encuentro desde la pantalla principal de la app de Uber.

desde la pantalla principal de la app de Uber. Esto dará recomendaciones generales de transporte terrestre para tu terminal actual.

¿Qué pasa después de solicitar un viaje?

Selecciona indicaciones para el punto de partida para ver las instrucciones paso a paso y llegar a tu punto de partida.

