Sheinbaum Pide a Taxistas del AICM Mantener Diálogo y Moderar sus Tarifas

Este jueves, 12 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la protesta de taxistas concesionados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en las Terminales 1 y 2, que se oponen a que los taxis por aplicación ingresen a las bahías del aeropuerto para recoger a los pasajeros.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum reconoció que los taxistas tienen "un argumento valido", al señalar que los vehículos por aplicación no pagan derechos como ellos para tener las mismas condiciones en las terminales, pero debe solucionarse con diálogo.

Sheinbaum pide a taxistas moderar tarifas

La titular del Ejecutivo Federal explicó que se está planteando poner un espacio más alejado en el AICM donde puedan llegar las plataformas de manera segura y que se mantenga “la comodidad para el que sale y quiere tomar directamente su taxi, pues tomarlo de manera directa, a los que pagan derechos en el aeropuerto”.

Indicó que lo que se busca es que los usuarios se beneficien sin importar el servicio que tomen y puedan trasladarse de manera segura, también pidió a los taxistas del AICM moderar sus tarifas, aunque, dijo, esto (de las altas tarifas) no solo pasa en la CDMX, también en el de Cancún y en otro más, donde "te cobran cuatro mil pesos para ir" .

"Entonces también tiene que moderar sus tarifas de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, va beneficiar a los usuarios", destacó la mandataria.

