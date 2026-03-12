Sheinbaum Alista Iniciativa Para Homologar Investigación por Feminicidios en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que próximamente presentará una iniciativa para homologar la investigación por feminicidios en el país.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de marzo de 2026, Sheinbaum Pardo dijo que “en la Ciudad de México, Ernestina Godoy hizo varias modificaciones a la manera de investigar los feminicidios, que avanzó en la cero impunidad, y queremos que eso ocurra en todos los estados de la República”.

