Yeritza Sobrevive a Intento de Feminicidio: 6 Años Después, Exige Justicia

La vida de Yeritza cambió para siempre en 2020, cuando sobrevivió a un intento de feminicidio presuntamente cometido por su entonces pareja, Carlos “N”. Desde ese momento, su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por justicia en México, un país donde la violencia contra las mujeres continúa siendo una crisis alarmante.

Aunque el agresor fue detenido y recibió una sentencia de 11 años y 8 meses de prisión, el caso dio un giro inesperado. Un juez decidió anular el proceso judicial y ordenó que el juicio se repita, lo que ha prolongado el camino legal de Yeritza durante años y ha reabierto heridas que aún siguen presentes.

Una red de mujeres que se convirtió en su fuerza

Durante estos seis años de proceso judicial, Yeritza no ha estado sola. Otras mujeres se han convertido en su principal respaldo. La acompañan en audiencias, en manifestaciones y en los momentos más difíciles, formando una red de apoyo clave para enfrentar un sistema judicial complejo y desgastante.

La sororidad, concepto que promueve la solidaridad entre mujeres frente a la violencia de género, ha sido fundamental en su proceso de recuperación. En México, miles de mujeres recurren a colectivas feministas para encontrar apoyo emocional, legal y social cuando enfrentan casos de violencia.

8M | Sobreviviente de Feminicidio Alza la Voz: La Lucha de Yeritza Bautista a Seis Años del Ataque

El feminismo como refugio tras la violencia

Con el paso del tiempo, Yeritza encontró en el movimiento feminista un espacio de acompañamiento y reconstrucción personal. A través del contacto con otras sobrevivientes y familiares de víctimas, su historia comenzó a entrelazarse con muchas otras realidades que atraviesan México.

La propia Yeritza ha contado que este proceso la llevó a descubrir una comunidad que hoy considera su familia elegida. Su experiencia refleja una realidad que viven muchas mujeres en México, donde el feminismo se ha convertido en una red de apoyo frente a la violencia estructural.

Yeritza explicó que, a lo largo del proceso legal, conoció a mujeres con historias similares o incluso más duras, lo que transformó su manera de entender la lucha colectiva.

He conocido a lo largo de estos seis años de proceso legal otras compañeras sobrevivientes, otras historias, no solo de tentativa de feminicidio, sino de madres buscadoras, madres víctimas de feminicidio, abuso sexual, etcétera. He conocido una nueva familia, una familia extendida, una familia que hoy elijo.

La sororidad ha acompañado a Yeritza durante su proceso legal. Foto: N+FORO

Marchar cada 8 de marzo para recordar y resistir

Hoy, Yeritza participa activamente en el movimiento feminista. Cada 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, sale a las calles para exigir justicia y para recordar a las mujeres que siguen luchando, así como a quienes ya no están.

En México, la violencia feminicida sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales. De acuerdo con cifras oficiales, cada día son asesinadas en promedio más de 10 mujeres en el país, lo que ha impulsado movilizaciones masivas y la organización de colectivas feministas que buscan visibilizar estos casos.

Para Yeritza, participar en estas marchas también es una forma de honrar su propia historia y de acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

El feminismo se convirtió en refugio para Yeritza tras la agresión. Foto: N+FORO

"El amor no debe doler": la reflexión que dejó su historia

A partir de lo vivido, Yeritza ha reflexionado sobre el amor, las relaciones y el autocuidado. Su experiencia la llevó a cuestionar la idea del amor romántico que muchas veces normaliza el sufrimiento dentro de las relaciones.

En sus palabras, el amor no debe estar ligado al dolor ni a la violencia, sino al respeto y al bienestar personal.

Cuando nosotras nos amamos, sabemos que no vamos a recibir menos de lo que nosotras mismas tenemos hacia nosotras. Es importante cambiar la narrativa del amor romántico. El amor no duele. El amor no debe de doler. El amor no te debe lastimar. El amor, en todos los sentidos, suma.

La historia de Yeritza refleja una realidad que miles de mujeres enfrentan en México, pero también muestra cómo la solidaridad, el feminismo y la resistencia colectiva pueden convertirse en herramientas para reconstruir la vida después de la violencia.

