Sujeto se Esconde Bajo la Cama de su Expareja y la Apuñala con un Cuchillo en Puebla

Un hombre identificado David "N" fue detenido por intento de feminicidio en agravio de su expareja ocurrido en el municipio de San Andrés Cholula en Puebla.

El pasado 1 de marzo de 2026, la víctima llegó a su vivienda ubicada en la localidad de San Luis Tehuiloyocan y al ingresar a su habitación descubrió que su exnovio se estaba ocultando debajo de la cama.

En ese momento, David "N" presuntamente la agredió con un cuchillo dejándola mal herida del abdomen y del rostro, específicamente en la región nasal.

Afortunadamente la mujer logró sobrevivir al ataque y procedió a levantar su denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

David "N" detenido por intento de feminicidio ocurrido en San Luis Tehuiloyocan

Una vez obtenidas las pruebas necesarias, se liberó una orden de aprehensión por parte del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula.

David "N" fue detenido en San Nicolás Tolentino, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, en donde las autoridades le informaron que fue señalado como probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

El hombre quedó a disposición de la autoridad judicial, en donde deberá comprobar su inocencia o de lo contrario será condenado conforme la dicta la ley.

Detienen en Hidalgo a “El Tato” por asesinato ocurrido en Tlaxcala

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala aprehendió a Fausto "N", alias “El Tato”, por asesinar a una persona. La víctima se dirigía a Hidalgo cuando fue interceptada por el hoy detenido, posteriormente lo trasladó a Calpulalpan.

El hombre presuntamente sometió y agredió fisicamente a la víctima hasta que finalmente provocó su muerte por estrangulamiento.

Derivado a trabajos de inteligencia en coordinación con autoridades de Hidalgo, Fausto "N" fue detenido en el municipio de Apan y posteriormente fue trasladado a Tlaxcala para llevar su proceso legal correspondiente, en donde quedó a disposición del Ministerio Público.

