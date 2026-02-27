Hombre Ataca a su Vecina con un Machete tras Negarse a Darle Dinero en Puebla

Un hombre identificado como Jesús "N" fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su vecina, ocurrido en el municipio de Izúcar de Matamoros de Puebla.

Los hechos sucedieron el pasado 19 de febrero de 2026 cuando el agresor se encontraba bajo el influjo de sustancias; Jesús "N" ingresó a la vivienda de su vecina para exigirle dinero en efectivo bajo amenazas, con un machete en mano, sin embargo ella se negó.

Ante la negativa, el hombre la habría agredido con el arma en distintas partes del cuerpo, dejándola con lesiones graves en la cabeza, el rostro, la nuca y extremidades; Heridas que pudieron causarle la muerte.

Jesús "N" detenido por agredir con un machete a su vecina en Izúcar de Matamoros de Puebla

La mujer fue atendida por servicios médicos y posteriormente presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, logrando que se otorgara una orden de aprehensión en contra de su vecino.

Gracias a los datos de prueba recabados, este 26 de febrero personal de esta Fiscalía con apoyo de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros ejecutaron la detención de Jesús "N" y posteriormente fue puesto a disposición del Juez de Control, para determinar su situación jurídica.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para que el caso de la mujer no quede impune y que el responsable pague conforme lo dicte la ley.

José Darío Antonio "N" detenido por disparar contra agentes de investigación de Puebla

José Darío Antonio "N" fue detenido en flagrancia por la Fiscalía de Puebla por su probable responsabilidad en tentativa de homicidio calificado, portación de armas de fuego y delitos contra la salud.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación se encontraban realizando un cateo el día 19 de febrero en la colonia Ampliación México 83 cuando el hoy imputado presuntamente les disparó.

El hombre fue asegurado por los elementos de seguridad, junto con tres armas largas (dos tipo R15 y una calibre .223), un arma corta calibre .380, cartuchos útiles, una granada de fragmentación y bolsas con presunta droga (cristal y marihuana).

José Darío Antonio "N" quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, cabe resaltar que a pesar de los hechos violentos, no se reportaron lesionados.

