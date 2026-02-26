Confirman Detención de Presuntos Implicados en la Muerte del Matrimonio Poblano en Tlaxcala

El homicidio del matrimonio poblano de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles podría obtener justicia, esto luego de la detención de cinco presuntos responsables del asesinato doble ocurrido en Tlaxcala.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala confirmó este 26 de febrero la detención de Hugo "N" y Alejandro "N" por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de los esposos hallados sin vida en el municipio de Chignahuapan, estado de Puebla.

Luego de las investigaciones y pruebas recabadas, se obtuvo pro parte de un Juez de Control la orden de aprehensión en contra de los señalados. Estas acciones fueron resultado de labores de inteligencia, campo y gabinete realizadas por la Policía de Investigación y Peritos, en coordinación con el agente del Ministerio Público.

Hugo "N", Miriam "N" y Alejandro "N" están sido investigados a profundidad por las autoridades ministeriales para esclarecer el homicidio del matrimonio de Karina y Alexandro, esto para conocer si hay algún otro implicado.

Cabe destacar que gracias a la implementación de un operativo, elementos de la Policía de Investigación lograron la ubicación y detención de Hugo "N" en el municipio de Apizaco, Miriam "N" en Tlaxco, así como de Alejandro "N" en Tetla de La Solidaridad. Asimismo se logró el aseguramiento de uno de los vehículos involucrados en estos hechos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reveló que hubo otros dos detenidos por el caso del homicidio del matrimonio poblano de Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles, se trata de Alejandro "N", Christian "N" y Miriam "N".

Las cinco personas están vinculadas con la privación de la libertad de los esposos quienes fueron hallados sin vida, además las autoridades dieron a conocer que el 19 de febrero de 2026 las víctimas se trasladaron al estado de Tlaxcala para acudir a una reunión previamente acordada. Posteriormente, fueron conducidas a distintos puntos, donde se habría concretado la agresión que derivó en su fallecimiento.

Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles fueron reportados como desaparecidos el 19 de febrero del 2026, sin embargo, horas después fueron localizados sin vida en La Rinconada, cerca de Chignahuapan, Puebla.

El matrimonio poblano salió de su casa ubicada en la colonia Bella Vista al rededor de las 8:00 de la mañana, y se dirigieron a Tlaxcala supuestamente con el motivo de ir a celebrar el cumpleaños de Karina, sin embargo, las autoridades confirmaron que tenían una reunión pactada.

Las cámaras de seguridad de Tlaxcala captaron a la pareja desayunando en un restaurante del centro de la entidad y posteriormente se retiran a bordo de su vehículo color blanco con placas de la CDMX.

Al salir hicieron un recorrido por Tlaxcala y subieron por la Autopista de El Molinillo, de acuerdo a las geolocalizaciones, terminaron en el municipio de Tlaxco, en donde dejaron de tener comunicación con sus celulares.

Al rededor de las 18:40 horas, personal de C5 de Chiganhuapan dieron aviso sobre el hallazgo de un hombre y una mujer sin vida en la población de Rinconada; Quienes posteriormente fueron identificados como Alexandro Agustín y Karina de Los Ángeles.

Las investigaciones arrojan a que el doble homicidio ocurrió en el estado de Tlaxcala y horas después arrojaron los cuerpos en un paraje de Puebla. Autoridades de ambos estados trabajan de manera coordinada para esclarecer este asesinato que conmocionó a la sociedad y a la comunidad estudiantil del Instituto Oriente, de donde eran miembros los padres de familia.

Además, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó que habrá respaldo total a los tres hijos que quedaron huérfanos ante este lamentable hecho.

