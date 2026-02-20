Karina Desapareció el Día de su Cumpleaños Junto con su Esposo; Piden Ayuda para Localizarlos

Una familia poblana vive momentos de desesperación luego de la desaparición de los esposos Karina de Los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello vistos por última vez en la colonia Bella Vista de la ciudad de Puebla.

De acuerdo a las fichas de búsqueda, la pareja salió de su domicilio el jueves 19 de febrero, mismo día del cumpleaños de Karina, sin embargo, ya no regresaron y hasta el momento se desconoce su paradero.

Aparentemente los padres de familia habían salido de casa como parte de los festejos, se sabe que viajaban de Puebla a Tlaxcala cuando se perdió comunicación con ellos por lo que la incertidumbre aumentó.

Karina de Los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello desaparecidos desde el 19 de febrero en Puebla

Este viernes 20 de febrero las autoridades emitieron dos fichas de búsquedas por la desaparición de los esposos, de acuerdo a esta información, Karina de Los Ángeles Ruiz Ruiz vestía un suéter afelpado, un vestido y tenis de color blanco marca Guess. Mientras que Alexandro Agustín Tello portaba un chaleco color gris, una playera T-Shirt, pantalón de mezclilla y zapatos casuales color café.

Karina de Los Ángeles es una mujer de 50 años de edad y mide 1.55 metros, es de complexión mediana y tez blanca, su cabello es largo al hombro y lacio de color café; Sus ojos son grandes color café claro. Alexandro también tiene 50 años y nació el 26 de abril de 1975, es de complexión media y tez morena clara, su cabello es corto y chino, color castaño, y sus ojos son medianos de color café claro.

Instituto Oriente de Puebla pide ayuda para localizar a Karina de Los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello

El Instituto Oriente de Puebla emitió un comunicado debido a la desaparición de los padres de familia miembros de su comunidad, en el documento piden la ayuda para compartir los boletines de búsqueda de Karina de Los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello para su pronta localización.

Además, la escuela mencionó que se une en oración y apoyo a sus hijos y a toda su familia quienes atraviesan este difícil momento; De igual forma, hacen un llamado a la Fiscalía para realizar las acciones correspondientes para dar con su paradero.

Cualquier información que pueda ayudar con la localización de los esposos debe ser aportada directamente a las autoridades correspondientes a través de los siguientes canales oficiales.

WhatsApp: 2212838142

Teléfonos: 2222146402 y 2222146405

Correos electrónicos: boletin.protocolo.alba.fge@fiscalia.puebla.gob.mx y boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx

