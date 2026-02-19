Localizan a Cuatro Menores con Reporte de Desaparecidos tras Sustracción de un Bebé en Puebla

En Puebla, elementos de la Policía Municipal de Amozoc localizaron a cuatro menores de edad luego que el padre presuntamente, bajo el influjo de sustancias sustrajera al bebé y sus hermanos lo siguieran.

A través del C2, recibieron el reporte sobre la presunta desaparición de dos menores de edad en la zona del cerro de Las Cruces, perteneciente al municipio de Amozoc de Mota.

De manera inmediata activaron el Protocolo de Búsqueda y Localización, con apoyo de Protección Civil, Bomberos, personal de la Secretaría de Marina, del Área de Prevención del Delito, así como policía municipal de Cuautinchán, quienes llevaron a cabo recorridos a pie en la zona señalada.

Localizan a bebé y sus tres hermanos reportados como desaparecidos en Puebla

Como resultado de estas acciones, se logró la localización de cuatro menores de edad, quienes fueron resguardados y reunidos con sus familiares.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos se originaron luego de que un adulto, identificado como padre de familia y presuntamente bajo el influjo de sustancias ilícitas, sustrajera a un bebé del domicilio familiar, lo que provocó que tres de sus hermanos intentaran seguirlo por el cerro que conecta Amozoc con el municipio de Cuautinchán.

La madre de los menores manifestó que no era la primera ocasión en que este sujeto ejercía conductas violentas en el entorno familiar, motivo por el cual fue canalizada ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal a los hechos.

En el Estado de México, fue localizada una menor de edad identificada como Michelle "N" de 15 años de edad quien había sido reportada como desaparecida en Puebla desde el pasado 9 de febrero.

Autoridades activaron los protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional correspondientes y se priorizó en todo momento la integridad y protección de la menor.

Luego de nueve días de incertidumbre, la adolescente originaria de Tlachichuca fue ubicada en condiciones favorables por lo que de inmediato fue reunida con sus familiares gracias al trabajo interinstitucional.

Con información de N+

MCS